Verona-Fiorentina, i tifosi scaligeri provocano Fagioli. E il centrocampista reagisce

Nel corso di Verona-Fiorentina è emerso un diverbio fra Nicolò Fagioli e i tifosi scaligeri. Il giocatore dei viola si è rivolto verso la curva dell'Hellas mettendo il dito davanti alla bocca invitandola al silenzio, oltre a salutarla ironicamente. Questo a seguito di alcuni cori e insulti piovuti nei suoi confronti.

In merito si è espresso il tecnico degli scaligeri, Paolo Sammarco: "Ci ha detto che ha sbagliato a fermare il gioco, poi però ha continuato nell'errore perché non ha lasciato giocare Gagliardini con Gudmundsson che era attaccato. Fagioli? Brutta prendersela con un giocatore, non lo conosco personalmente, ma vedo un trend che c'è in Italia a lasciarsi andare, tanto l'arbitro fischia. Se non cominciano gli arbitri a cambiare questo ci saranno sempre dei giocatori che si lasceranno andare, cercando di prendere falli che non ci sono".

Su Albert Gudmundsson: dopo il rosso ricevuto, l'islandese ha applaudito ironicamente i tifosi, provocando l'ira di un dirigente del Verona che, riportano i colleghi di DAZN, lo ha seguito nel tunnel. Si attende il referto del Giudice Sportivo.