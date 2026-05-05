Un punto alla salvezza della Fiorentina, Fagioli: "L'obiettivo però non è quello"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta di ieri sera per 4-0 sul campo della Roma: "Partita storta, il risultato è quello che è. È stato difficile già dai primi minuti, dopo aver preso gol su una palla inattiva ci siamo lasciati un po' andare e questo è il dispiacere più grande. Dovevamo gestire meglio il primo tempo".

Nel primo quarto d'ora eppure sembravate brillanti.

"Quando prendi due gol velocemente in questo campo è difficile reagire. Abbiamo sbagliato anche sul terzo gol, io potevo far meglio su Koné. Dispiace: brutta prestazione, soprattutto nel primo tempo. Un po' meglio il secondo, avremmo dovuto cominciare il match come fatto nella ripresa".

Ora la sfida interna al Genoa.

"Abbiamo visto la Cremonese che ha perso, manca un punto alla salvezza ma l'obiettivo non è quello, è migliorarci e finire l'anno nel migliore dei modi. Per noi e per tutta la gente che tifa Fiorentina".