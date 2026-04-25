Verona, Gagliardini non usa giri di parole: "Annata frustrante, salviamo il salvabile"

Il centrocampista del Verona Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo lo 0-0 nel match casalingo contro il Lecce valido per la 34^ giornata.

Che sapore ha questo pareggio?

"Il nostro compito è salvare il salvabile. E' stata un'annata frustrante, cerchiamo di dare tutto per noi e per i tifosi che nonostante tutto sono sempre allo stadio".