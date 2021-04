Verona, Juric sul Cagliari: "Sulla carta con Joao Pedro, Nandez, Godin, Nainggolan..."

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa "Sono questi i meriti dei miei giocatori. Quando parti con Joao Pedro, Nandez, Godin, Nainggolan, dici che sulla carta non c'è partita. L'anno scorso abbiamo fatto quello che abbiamo fatto rispetto a loro, quest'anno uguale. Loro si giocano la partita della vita, se noi non capissimo che questo è un match ball sarebbe devastante. È una grande squadra, con grandi giocatori, che per il secondo anno di fila non sono riusciti a fare il salto di qualità che si aspettavano. Sarà una battaglia, mi aspetto una partita così".