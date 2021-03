Verona, l'agente di Zaccagni: "Napoli interessato. A gennaio non siamo riusciti a chiudere"

vedi letture

Fausto Pari, agente tra gli altri del centrocampista del Verona Mattia Zaccagni, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell'interessamento degli azzurri e del presunto accordo in stand by tra i club: "A gennaio il corteggiamento c'è stato ed è stato anche incessante. Poi le cose sono andate in altro modo. Come tanti club, il Napoli non aveva le risorse per chiudere l'operazione. Era stato imbastito tutto in vista di giugno, come già accaduto per Rrahmani. Poi a Napoli a gennaio è scoppiato un vero e proprio casino e il mercato è stato messo in secondo piano. L'interesse resta forte, ma di queste cose bisogna parlare con Giuntoli. A gennaio abbiamo parlato spesso anche col presidente Setti, il quale però aveva già deciso che non lo avrebbe lasciato partire a metà stagione per non creare un vuoto in squadra".