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Verona-Lecce 0-0, le pagelle: Falcone reattivo, attaccanti spettatori non paganti

Verona-Lecce 0-0, le pagelle: Falcone reattivo, attaccanti spettatori non pagantiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:53Serie A
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Verona-Lecce 0-0

HELLAS VERONA
Montipò 6,5 - L'unico brivido di un primo tempo ricco di sbadigli glielo provoca un retropassaggio pigro di Frese, nel secondo non si fa sorprendere.

Nelsson 6 - Il passo diverso di Banda gli crea problemi solo nella parte finale della sfida, quando affiora anche un po' di stanchezza. Mura Camarda.

Bella-Kotchap 6,5 - Trasmette sicurezza a tutto il reparto: interventi spesso al limite, ma chirurgici. Poi la spalla gli presenta il conto. Dal 50' Valentini 5,5 - Rischia grosso su Coulibaly, sverniciato da N'Dri.

Edmundsson 6,5 - Trasloca a gara in corso, si impone soprattutto nel traffico aereo. Ripulisce l'area di rigore svettando sui palloni alti: segna pure, ma glielo annullano.

Belghali 6,5 - Archiviata la parentesi inedita da seconda punta, torna a fare ciò che gli riesce meglio: spinge come un dannato sulla fascia preferita. Dall'88' Lirola sv.

Akpa Akpro 5 - Poco cattivo quando viene messo nelle condizioni ideali per concludere, al secondo tentativo svirgola malamente. Dal 62' Lovric 6 - Mette qualche palla interessante, tra queste la punizione per la capocciata vincente di Edmundsson cancellata dal VAR.

Gagliardini 5,5 - Problemi di grip sul prato del Bentegodi, scivola in almeno un paio di situazioni ma se la cava senza conseguenze.

Bernede 6 - Meravigliosa l'apertura per scatenare la corsa di Belghali, anche se appesantisce la manovra con dei tocchi superflui. Dall'88' Vermesan sv.

Frese 5,5 - La gamba per arrivare sul fondo c'è, la precisione quando deve crossare meno. Fa venire un mezzo infarto a Montipò.

Suslov 6 - Prima da titolare di una stagione disgraziata, tanta voglia di recuperare il tempo perso: si accende un po' a intermittenza. Dal 62' Sarr 5 - Non conclude mai, fa spazientire il Bentegodi.

Bowie 5,5 - Dura la vita del centravanti, in assenza di rifornimenti: Siebert ne limita le iniziative, fa quello che può per rendersi utile.

Paolo Sammarco 6 - Evitare la retrocessione immediata è il triste obiettivo della serata, lo raggiunge con una prestazione dignitosa.

LECCE (a cura di Paolo Lora Lamia)
Falcone 6,5 - In un match avaro di occasioni, si fa trovare pronto al momento opportuno. Nella prima frazione di gioco, infatti, tiene il punteggio sullo 0-0 con due interventi ravvicinati su Belghali e Akpa Akpro. Nel finale subisce gol, giustamente annullato per fallo di Edmundsson proprio su di lui.

Veiga 6 - Prestazione sufficiente per il terzino destro. Pensa a contenere più che ha proporsi, correndo pochi pericoli.

Siebert 6,5 - Compone con Jean un tandem difensivo estremamente solido, che lascia poco o nulla agli attaccanti del Verona.

Jean 6,5 - Prima da titolare per il francese, che non si fa sfuggire l'occasione. Prestazione coriacea, con sbavature ridotte davvero al minimo.

Gallo 5,5 - Ha uno dei duelli più impegnativi, ovvero con un Belghali piuttosto intraprendente. Se lo fa sfuggire in un paio di occasioni e, quando il Lecce ha palla, non spinge con grande costanza.

Ramadani 5 - La mente della mediana salentina stasera gioca molto al di sotto delle sue possibilità. I suoi passaggi, di solito precisi per i compagni, lasciano spesso e volentieri a desiderare.

Coulibay 5,5 - deve fare i conti con un'ammonizione già nei primi minuti. Battaglia come può in mezzo al campo, ma non fornisce certo una delle migliori prove stagionali.

Pierotti 5 - Sul fronte destro dell'attacco fa davvero poco, venendo contenuto al meglio e senza troppi affanni dalla linea difensiva avversaria. Dal 90' Camarda sv.

Gandelman 5 - Di Francesco lo ha visto bene in settimana e lo piazza sulla trequarti, ma non ha la risposta sperata. Difficile ricordare una sua giocata degna di nota in fase di rifinitura, ma anche suo inserimento pericoloso in area avversaria. Dal 60' Ngom 6 - Entra con buon piglio, portando dei miglioramente soprattutto quando il Lecce si fa minaccioso negli ultimi metri.

Banda 6 - Dopo una prima parte di gara opaca come il resto del quartetto offensivo, nella seconda è l'unico che prova a creare qualcosa. Sua, infatti, la prima palla gol leccese del match. Dall'80' N'Dri sv.

Stulic 5 - Vince inizialmente il duello con Cheddira, vivendo una sfida con rari palloni giocabili. Quei pochi, però, non li sfrutta a dovere. Dal 60' Cheddira 5,5 - Qualcosa in più rispetto all'altro centravanti, ma non arriva il tanto agognato colpo risolutore.

Eusebio Di Francesco 6 - Porta a casa un punto utile in chiave salvezza, ma con una prestazione non certo da ricordare. Servirà qualcosa in più nel finale di stagione, ma intanto - come si suol dire - il Lecce prende e porta a casa.

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