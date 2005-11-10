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Virtus Entella, prosegue l'avventura di capitan Parodi: ha rinnovato fino al '28

Virtus Entella, prosegue l'avventura di capitan Parodi: ha rinnovato fino al '28 TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 12:41Serie B

La Virtus Entella ha comunicato sui propri canali ufficiali il rinnovo del difensore e capitano Luca Parodi, classe '95, che vestirà la maglia dei liguri per altre due stagioni. Questo il comunicato:

"Ci sono legami che vanno oltre un semplice contratto. Quello tra Luca Parodi e l’Entella è uno di questi. Il capitano biancoceleste ha rinnovato fino al 2028. Punto di riferimento dentro e fuori dal campo, Luca è l’esempio di cosa significhi indossare questa maglia: tenacia, carattere, senso di appartenenza e spirito di sacrificio. La storia continua. Con la stessa fascia al braccio, con lo stesso senso di responsabilità e con la stessa voglia di lottare per questi colori. Il Capitano resta al suo posto".

"Sono felicissimo di prolungare il mio rapporto con il club. L’Entella per me vuol dire casa, famiglia. - sono le prime parole di Parodi - Ogni volta che entro in campo con la fascia al braccio sento una grande responsabilità verso la squadra, la società e i tifosi. È un sentimento che mi fa sentire vivo e poter continuare a difendere questi colori è qualcosa di impagabile. In questi anni abbiamo costruito qualcosa di importante: penso alla promozione e alla salvezza appena conquistata. Ma c’è ancora tanta strada da fare e io sono pronto a dare tutto me stesso per questa maglia".

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