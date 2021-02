Verso il Porto: Juventus senza Cuadrado, ma Pirlo spera di potere Dybala in panchina

vedi letture

Ultime da TuttoJuve.com in vista della sfida di Champions League che i bianconeri andranno ad affrontare la prossima settimana: Andrea Pirlo spera di portare in panchina Paulo Dybala per la gara contro il Porto, ma l'argentina è assente da un mese: La Joya dovrebbe recuperare e andare almeno in panchina per la sfida di Champions. Difficile il recupero di Juan Cuadrado: il colombiano potrebbe aver subito un infortunio di tipo muscolare che lo potrebbe tenere lontano dai campi per un paio di settimane.