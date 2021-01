Verso Milan-Juve, Pirlo: "Morata? Sta recuperando, non sappiamo ancora quando rientrerà"

Tante assenze per la Juventus di Andrea Pirlo: in attesa dell’esito dei tamponi in arrivo oggi pomeriggio, i bianconeri dovranno fare a meno di Alex Sandro (positivo) a sinistra e di Alvaro Morata (ai box per un risentimento) in attacco: “A sinistra - spiega il tecnico - abbiamo tante soluzioni. Oltre a Cuadrado e Danilo abbiamo anche Frabotta. Vedremo come staremo domani. Morata sta recuperando, sta facendo fisioterapia. Non sappiamo ancora tra quanti giorni tornare a disposizione, vedremo come proseguirà il suo recupero”.

