Verso Qatar 2022, Gruppo D: Francia di misura sulla Bosnia di Dzeko. Pareggio per l'Ucraina

Dopo il pareggio all’esordio contro l’Ucraina la Francia questa sera incassa il secondo successo consecutivo. Questa volta a cadere sotto i colpi della Nazionale campione del Mondo in carica è la Bosnia (con Dzeko e il milanista Krunic in campo dal 1') vittima del gol di Griezmann al 60’ e con lo juventino Rabiot titolare a centrocampo. Pareggio per l’Ucraina dell'atalantino Malinovskyi seconda forza del Gruppo B in casa contro il Kazakistan. Un punto che muove la classifica ma che di fatto dà il via alla fuga dei Bleu verso la qualificazione.

GRUPPO D

Bosnia-Francia 0-1 (60’ Griezmann)

Ucraina-Kazakistan 1-1 (20’ Yaremchuk, 59’ Muzhikov)

Classifica

Francia 7

Ucraina 3

Finlandia 2

Bosnia-Erzegovina 1

Kazakistan 1