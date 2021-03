Verso Qatar 2022 - Gruppo G: l'Olanda ha già paura ed è processo a Frank de Boer

vedi letture

Nel Gruppo G parte malissimo l'Olanda, sconfitta in Turchia con un Burak Yilmaz che si porta il pallone a casa. Depay fallisce un rigore, ed era da Toldo su Frank de Boer, oggi ct degli oranje che un giocatore olandese non si faceva parare un rigore nei 90' di una partita. Matthijs de Ligt è protagonista di un gol fantasma: il difensore su colpo di testa trova prima il palo, poi la respinta di un difensore turco con la palla che sembrava aver varcato la linea di porta. Non per l'arbitro Michael Oliver, famoso in Italia per la contestata direzione in Real Madrid-Juventus nel 2018. Ricordiamo che nelle qualificazioni Mondiali non vi sono né il VAR né la Goal Line Technology. E così la strada si fa subito in salita per Frank de Boer, che da quando ha lasciato l'Ajax nel 2016 non ne azzecca una: all’Inter, prima esperienza dopo l’addio ai lancieri, è terminata dopo appena 85 giorni. Al Crystal Palace ha guidato i londinesi per appena quattro gare di Premier League con altrettante sconfitte, mentre con gli Atlanta United in MLS è stato esonerato nella sua seconda stagione dopo tre match. E con l'Olanda solo due vittorie in sette partite e in patria salgono i malumori e le contestazioni nei suoi confronti. E la paura di fallire per la seconda volta consecutiva l'appuntamento con la rassegna iridata. Perché oltre alla Turchia c'è anche lo spauracchio Norvegia della generazione d'oro di Haaland e Odegaard. Gli scandinavi sono scesi in campo a Gibilterra con una maglia che recitava la scritta "Diritti umani - Dentro e fuori dal campo". Il riferimento è ai fatti che stanno avvenendo in Qatar nella preparazione del Mondiale dove, come emerso da un'inchiesta del Guardian oltre 6.500 lavoratori migranti sono morti da quando la macchina organizzatrice si è attivata, con la costruzione di stadi e infrastrutture. In merito la massima istituzione calcistica ha fatto sapere tramite un comunicato: "La Fifa crede nella libertà di parola e nel potere del calcio come forza del bene". L'Olanda dovrebbe seguire l'esempio e lanciare anch'essa un messaggio di protesta nel corso della partita contro la Lettonia. Chiudiamo con Stevan Jovetic, protagonista col suo Montenegro: l'ex Fiorentina è stato protagonista proprio contro i baltici segnando una doppietta e trascinando la sua nazionale a un ruolo da outsider nel girone.

TURCHIA-OLANDA 4-2 - 15', 34' rig. e 81' Yilmaz (T), 46' Calhanoglu (T), 75' Klaassen (O), 76' L. De Jong (O)

GIBILTERRA-NORVEGIA 0-3 - 43' Sorloth, 45' Thorstvedt, 57' Svensson

LETTONIA-MONTENEGRO 1-2 -40' J. Ikaunieks (L), 41' e 83' Jovetic (M)

Classifica

Norvegia 3

Turchia 3

Montenegro 3

Lettonia 0

OIanda 0

Gibilterra 0

2a giornata, 27 marzo

MONTENEGRO-GIBILTERRA

OLANDA-LETTONIA

NORVEGIA-TURCHIA

3a giornata, 30 marzo

TURCHIA-LETTONIA

GIBILTERRA-OLANDA

MONTENEGRO-NORVEGIA

Gli "italiani" impegnati:

LETTONIA: Saveljevs (Mantova)

MONTENEGRO: Marusic (Lazio)

NORVEGIA: Hauge (Milan), Thorsby (Sampdoria)

OLANDA: De Roon (Atalanta), De Ligt (Juventus)

TURCHIA: Demiral (Juventus), Calhanoglu (Milan), Ayhan e Muldur (Sassuolo)