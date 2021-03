Verso Qatar 2022 - Gruppo I: L'Inghilterra scopre Watkins in attesa delle vere prove

Nel Gruppo I di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022 l'Inghilterra rispetta i pronostici vincendo contro San Marino. Southgate opta per una squadra giovane, si distingue Ollie Watkins che entra e segna il suo primo gol all'esordio con la Nazionale. L’attaccante classe ‘95 è il primo calciatore dell’Aston Villa a riuscirci dal lontano 2002 quando fu Darius Vassel a segnare al debutto contro l’Olanda. Lasciato a riposto capitan Kane, il suo sostituto Dominic Calvert-Lewin non ha deluso le aspettative, portando a quattro le sue marcature nelle sue prime quattro presenze. Era dal 1985-86 che un calciatore della nazionale inglese non riusciva ad avere un impatto simile. Allora fu Kerry Dixon, che militava nel Chelsea, a fare altrettanto. Meglio di loro nella storia ha fatto solo Roger Hunt del Liverpool che segnò sei reti nelle sue prime quattro apparizioni con l’Inghilterra fra il 1962 e il 1964. Contro San Marino oltre ai cinque gol un dato salta all'occhio: 85% di possesso palla per gli inglesi. Spettacolo fra Ungheria e Polonia con Lewandowski che evita il peggio a Paulo Sousa. Parte col piede giusto l'Albania di Edy Reja che ora se la vedrà con l'Inghilterra.

ANDORRA-ALBANIA 0-1 - 41' Lenjani

UNGHERIA-POLONIA 3-3 - 6' Sallai (U), 52' Adam Szalai (U), 60' Piatek (P), 61' Jozwiak (P), 78' Orban (P), 83' Lewandowski (P)

INGHILTERRA-SAN MARINO 5-0 - 6' Ward-Prowsem 21' e 53' Calvert-Lewin, 31' Sterling, 83' Watkins

Classifica

Inghilterra 3

Albania 3

Polonia 1

Ungheria 1

Andorra 0

San Marino 0

2a giornata, 28 marzo

ALBANIA-INGHILTERRA

SAN MARINO-UNGHERIA

POLONIA-ANDORRA

3a giornata, 31 marzo

INGHILTERRA-POLONIA

ANDORRA-UNGHERIA

SAN MARINO-ALBANIA



Gli "italiani" impegnati:

ALBANIA: Djimsiti (Atalanta), Strakosha (Lazio), Hysaj (Napoli), Memushaj (Pescara), Ajeti (Reggiana), Kumbulla (Roma), Veseli (Salernitana), Berisha (SPAL), Ismajli (Spezia)

POLONIA: Glik (Benevento), Skorupski (Bologna), Reca (Crotone), Dawidowicz (Hellas Verona), Szczesny (Juventus), Zielinski (Napoli), Bereszynski (Sampdoria)

SAN MARINO: Benedettini e Nanni (Cesena), Rossi (Chions), Fabbri (Correggese), Lunadei (Riccione), Palazzi (Marignanese), Conti (Tropical Coriano), Berardi (Vibonese)