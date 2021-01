Via al mercato, cosa serve alla Lazio? Pochi ritocchi, solo se vanno via Vavro e Caicedo

Ha poco da fare la Lazio di Simone Inzaghi. Se il tecnico è oramai vicinissimo al rinnovo contrattuale, alcuni problemi sono scoppiati. Il primo è quello di Felipe Caicedo, con l'ecuadoregno che vorrebbe giocare di più e cambiare aria, considerato anche l'approdo di Muriqi. In quel caso serve capire se c'è un'alternativa, magari Alejandro Gomez anche se la situazione dell'argentino appare delineata. Nel domino dei giocatori non si può escludere alcunché. Da valutare le condizioni di Lulic, con Augello della Sampdoria che non dovrebbe comunque muoversi dopo avere rinnovato. Occhi anche sullo svincolato Romulo, soluzione low cost, mentre Vavro saluterà in direzione Genoa. Gli occhi sono su Izzo che, però, nelle ultime settimane ha trovato un posto da titolare.