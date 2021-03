"Vidal sta recuperando, Sanchez al top". Rivedi Conte nella conferenza stampa pre Parma

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di oggi, a -1 dalla gara contro il Parma, Antonio Conte ha fatto il punto anche sull'infermeria. Nel video proposto da Tuttomercatoweb.com in collaborazione con Sky Sport, il tecnico ha parlato del recupero in vista di Arturo Vidal e anche del momento importante che sta vivendo Alexis Sanchez. Clicca sul link in calce o sul video nel player per vedere le parole di Conte.