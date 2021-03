VIDEO - Juve fuori dalla Champions: punizione del 2-2, Morata e Ronaldo sbagliano in barriera

Continua a far discutere l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata di ieri, in particolare riferimento alla punizione dai 40 metri battuta da Sergio Olivera che ha portato al gol del 2-2, decisivo per mandare ai quarti i lusitani ed eliminare la Juventus dalla Champions League 2020/21. La conclusione rasoterra ha sorpreso Szczesny perché non ha trovato ostacolo nella barriera, che si è praticamente aperta lasciando passare il tiro, forte ma non particolarmente angolato, del centrocampista lusitano. Di seguito il video dell'azione: