Vieri contro il rosso a Freuler in Atalanta-Real: "Arbitro e VAR dovrebbero smettere di arbitrare"

Intervenuto su Twitch nella sua consueta BoboTv, Christian Vieri ha criticato aspramente l'espulsione a dir poco dubbia di Freuler che ha condizionato la sfida tra Atalanta e Real Madrid di mercoledì scorso: "Arbitro e VAR hanno rovinato la partita. Come fai a buttare fuori Freuler per una spallata del genere? Come fai a buttarlo fuori soprattutto adesso che c'è il VAR? Né l'arbitro né il VAR, dopo un errore del genere, dovrebbero più arbitrare".

Dello stesso avviso anche Daniele Adani, che ha ricordato come il VAR potesse intervenire per correggere la decisione del signor Stieler: "In quel caso il VAR sarebbe potuto intervenire e cambiare il cartellino da rosso a giallo. La diciottesima regola del calcio è il buonsenso, non dimentichiamocelo. Per di più, in caso di giallo il Real Madrid non avrebbe detto niente... Stieler ha arbitrato nettamente contro l'Atalanta e a favore del Real, non solo con l'espulsione di Freuler ma in tutta la partita".