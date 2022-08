Visite ok, ora le firme: Miranchuk nella sede del Torino per definire il trasferimento

Dopo le visite mediche effettuate in mattinata, è tempo di firme per Aleksej Miranchuk. Il trequartista russo lascia l'Atalanta per andare al Torino: è entrato adesso in sede per definire le firme sui contratti. Affare in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro.