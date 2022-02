Vlahovic: "Non esiste un giocatore al mondo che può risolvere i problemi da solo..."

vedi letture

Si è fatto un'idea dei problemi che ci sono alla Juve? Può risolverli lei? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Dusan Vlahovic, nuovo centravanti della Juventus che ha risposto così: "Penso che non esista un giocatore al mondo in grado di risolvere le partite da solo, non voglio neanche pensare queste cose. La squadra è quella che vince e la squadra è quella che perde. Devo mettermi a disposizione della squadra, solo tutti insieme si può venir fuori dalle situazioni complicate e vincere. Solo questo ho da dire".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Dusan Vlahovic