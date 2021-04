Vlahovic: "Prandelli mi ha dato tutto, credendo in me fin dall'inizio. Lo ringrazierò per sempre"

"Prandelli mi ha dato tutto. Ha creduto in me fin dall'inizio. Lo ringrazierò per sempre. Non avrei mai immaginato che qualcuno potesse fare qualcosa di così grande per me". Parla così a La Repubblica l'attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, tornando sull'addio del tecnico viola che ha lasciato spazio al ritorno di Iachini: "Con il mister mi trovo benissimo. Tripletta a Benevento? Già dimenticata, si guarda avanti. È il mio trucco, per rimanere con la testa sulle spalle e i piedi sulla terra".