"Vogliamo tornare a giocare ai nostri livelli". Rivedi Pioli alla vigilia della Stella Rossa

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa in Europa League. Rivedi il video con le parole del tecnico rossonero: "Il sentimento è quello di voler tornare a giocare ai nostri livelli. Abbiamo attraversato una settimana difficile, nel derby non siamo riusciti a giocare come volevamo. Adesso vogliamo tornare a giocare ai nostri livelli e imparare la lezione. Cadere in queste partite non è un fallimento, lo sarebbe stare fermi nel punto di caduta. Vogliamo ripartire e giocare con più ritmo. Non facciamo confusione, siamo una squadra giovane ma matura. Non ho visto rassegnazione, ma giocatori volenterosi e pochi sorrisi. Da domani si può ripartire. Abbiamo perso da squadra e non cerchiamo colpevoli. Ibra è sereno e determinato, se esiste una persona che può sopportare certe pressioni è proprio Zlatan e può tirare fuori il meglio da queste situazione. È concentrato sulle prossime partite e sarà a disposizione, mancherà solo a qualche allenamento ma avrà dei nostri preparatori per potersi allenare".