Volata Champions, 3 poltrone per 6 contendenti. Juve-Bologna può segnare il solco
Corsa alla Champions League, sei partite da giocare per Milan, Juventus e Como. Napoli, Roma e Atalanta ne hanno a disposizione ancora 5. Partenopei e rossoneri sono avanti in classifica e hanno il destino nelle proprie mani, ma anche la squadra di Luciano Spalletti nella sfida contro il Bologna potrebbe avere se non un match point qualcosa che si avvicina molto.
Guardiamo nel dettaglio, il calendario squadra per squadra:
2. NAPOLI 66 punti
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
3. MILAN 63 punti
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
4. JUVENTUS 60
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
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5. COMO 58
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
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6. ROMA 58
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
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7. ATALANTA 54
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta