TMW Volata Champions, 3 poltrone per 6 contendenti. Juve-Bologna può segnare il solco

Corsa alla Champions League, sei partite da giocare per Milan, Juventus e Como. Napoli, Roma e Atalanta ne hanno a disposizione ancora 5. Partenopei e rossoneri sono avanti in classifica e hanno il destino nelle proprie mani, ma anche la squadra di Luciano Spalletti nella sfida contro il Bologna potrebbe avere se non un match point qualcosa che si avvicina molto.

Guardiamo nel dettaglio, il calendario squadra per squadra:

2. NAPOLI 66 punti

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Napoli - Bologna

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese

3. MILAN 63 punti

33ª giornata, Hellas Verona - Milan

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Sassuolo - Milan

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

4. JUVENTUS 60

33ª giornata, Juventus - Bologna

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Juventus - Hellas Verona

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Torino - Juventus

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5. COMO 58

34ª giornata, Genoa - Como

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Hellas Verona - Como

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Cremonese - Como

- - -

6. ROMA 58

34ª giornata, Bologna - Roma

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Parma - Roma

37ª giornata, Roma - Lazio

38ª giornata, Hellas Verona - Roma

- - -

7. ATALANTA 54

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Atalanta - Genoa

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Atalanta - Bologna

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta