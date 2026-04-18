Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Volata Champions, 3 poltrone per 6 contendenti. Juve-Bologna può segnare il solco

Volata Champions, 3 poltrone per 6 contendenti. Juve-Bologna può segnare il solcoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 23:06Serie A
Gaetano Mocciaro

Corsa alla Champions League, sei partite da giocare per Milan, Juventus e Como. Napoli, Roma e Atalanta ne hanno a disposizione ancora 5. Partenopei e rossoneri sono avanti in classifica e hanno il destino nelle proprie mani, ma anche la squadra di Luciano Spalletti nella sfida contro il Bologna potrebbe avere se non un match point qualcosa che si avvicina molto.

Guardiamo nel dettaglio, il calendario squadra per squadra:

2. NAPOLI 66 punti
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese

3. MILAN 63 punti
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari

4. JUVENTUS 60
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus

- - -

5. COMO 58
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como

- - -

6. ROMA 58
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma

- - -

7. ATALANTA 54
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

Articoli correlati
Roma, la zona Champions si allontana. Gasp più forte di Ranieri. Juve prove di fuga.... Roma, la zona Champions si allontana. Gasp più forte di Ranieri. Juve prove di fuga. Vlahovic non basta, Spalletti chiede un altro bomber. Italiano piace a Napoli e Milan. Kean ha la valigia pronta
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato
Serie A, classifica aggiornata: la Roma aggancia il Como, l'Atalanta saluta le speranze... Serie A, classifica aggiornata: la Roma aggancia il Como, l'Atalanta saluta le speranze Champions
Altre notizie Serie A
Roma, Ndicka: "Si sentono tante cose in giro, ma dentro lo spogliatoio siamo contenti"... Roma, Ndicka: "Si sentono tante cose in giro, ma dentro lo spogliatoio siamo contenti"
Atalanta, Raspadori: "Il mancato arrivo alla Roma? Sono contento della mia scelta"... Live TMWAtalanta, Raspadori: "Il mancato arrivo alla Roma? Sono contento della mia scelta"
Ndicka: "Polemica Gasperini-Ranieri? Non guardiamo queste cose, pensiamo al campo"... Ndicka: "Polemica Gasperini-Ranieri? Non guardiamo queste cose, pensiamo al campo"
Roma, Gasperini: "Siamo dentro la corsa Champions" Live TMWRoma, Gasperini: "Siamo dentro la corsa Champions"
Gasperini: "Io o Ranieri? Tirato in mezzo a questa storia. Il mio futuro si vedrà... Gasperini: "Io o Ranieri? Tirato in mezzo a questa storia. Il mio futuro si vedrà a fine stagione"
Atalanta, Palladino: "Ce la giocheremo fino all'ultimo per l'Europa" Live TMWAtalanta, Palladino: "Ce la giocheremo fino all'ultimo per l'Europa"
Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima... Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima settimana"
Atalanta, Palladino: "Ottima prestazione. De Ketelaere fuori perché non stava bene"... Atalanta, Palladino: "Ottima prestazione. De Ketelaere fuori perché non stava bene"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Roma, la zona Champions si allontana. Gasp più forte di Ranieri. Juve prove di fuga. Vlahovic non basta, Spalletti chiede un altro bomber. Italiano piace a Napoli e Milan. Kean ha la valigia pronta
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima settimana"
Immagine top news n.1 Volata Champions, 3 poltrone per 6 contendenti. Juve-Bologna può segnare il solco
Immagine top news n.2 Occasione Juventus. Nella giornata in cui tutte steccano, Spalletti può andare in fuga Champions
Immagine top news n.3 Tra Roma e Atalanta vince... la Juve. 1-1 all'Olimpico che frena la corsa di entrambe
Immagine top news n.4 Conte fiume in piena: "Magari non ho letto bene il malessere dopo Parma"
Immagine top news n.5 Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Beukema-Buongiorno pasticciano, Gila giganteggia
Immagine top news n.6 L'Inter se ne va. Gli incastri che possono dare lo scudetto a Chivu già la prossima giornata
Immagine top news n.7 Tonfo senza reazione di un Napoli irriconoscibile: al Maradona passa la Lazio (0-2)
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Siamo dentro la corsa Champions"
Immagine news Serie A n.2 Gasperini: "Io o Ranieri? Tirato in mezzo a questa storia. Il mio futuro si vedrà a fine stagione"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino: "Ce la giocheremo fino all'ultimo per l'Europa"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima settimana"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino: "Ottima prestazione. De Ketelaere fuori perché non stava bene"
Immagine news Serie A n.6 Il problema della Roma è soprattutto la difesa: nelle ultime 7 presi quasi gli stessi gol delle prime 26
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Caserta: "Dipende tutto da noi, non dobbiamo fare calcoli"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Mancuso dopo il ko con l'Avellino: "Abbiamo fatto la partita, non meritavamo di perdere"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Augello: "Playoff? Con questo pubblico sarebbe davvero bellissimo"
Immagine news Serie B n.4 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia-Catanzaro 1-1, le pagelle: Mosti segna solo gol bellissimi, Di Francesco si sblocca
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Ballardini: "Contento della vittoria, non della prestazione. Salvezza? Non ancora"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, vittorie per Arezzo e Ascoli: per la promozione tutto rimandando all'ultima giornata
Immagine news Serie C n.2 Pierozzi si racconta: "Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B"
Immagine news Serie C n.3 Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"
Immagine news Serie C n.5 Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”
Immagine news Serie C n.6 Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.4 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?