Volata LaLiga, in questo weekend si decide tutto: le quattro contendenti si scontrano

vedi letture

Campionato spagnolo che si fa entusiasmante: Atlético, Real Madrid e Barcellona hanno fatto il loro dovere nell'ultimo turno mentre il Siviglia cade inaspettatamente in casa contro un Athletic che ha già fatto uno sgambetto a Simeone. Siamo al bivio della stagione, in questo weekend due scontri diretti. Questo lo scenario a quattro giornate dalla fine (in MAIUSCOLO le gare in trasferta):

ATLETICO MADRID punti 76

8 maggio, BARCELLONA

12 maggio, Real Sociedad

16 maggio, Osasuna

23 maggio, VALLADOLID

- - -

REAL MADRID punti 74

9 maggio, Siviglia

13 maggio, GRANADA

16 maggio, ATHLETIC

23 maggio, Villarreal

BARCELLONA punti 74

8 maggio, Atlético

11 maggio, LEVANTE

16 maggio, Celta

23 maggio, EIBAR

SIVIGLIA punti 70

9 maggio, REAL MADRID

12 maggio, Valencia

16 maggio, VILLARREAL

23 maggio, Alavés