Zaccagni non convocato in Nazionale? Gattuso: "Sono scelte. Me lo godo, è il mio capitano"

Al termine del match contro il Venezia, nel corso del suo intervento su DAZN, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso si è complimentato con i suoi ragazzi: "E' merito loro. Provo a stuzzicarli, quest'anno facciamo qualcosa di diverso e ci vuole coraggio. La lettura della partita dobbiamo migliorarla. Se siamo là è merito loro, ragazzi che arrivano col sorriso e a cui chiedo tanto. Li lascio anche molto liberi, già fanno fatica a sopportarmi due ore. Sono stati bravi e dobbiamo continuare".

Sorpreso della non convocazione di Zaccagni?

"Sono scelte, anche l'anno scorso potevo chiamare tanti giocatori. Me lo godo, è il mio capitano. Ci sono passato e quando scegli non è mai facile".

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