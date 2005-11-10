Roma, Wesley: "Avremmo meritato di vincere, contro l'Inter serve concentrazione al 200%"

Wesley analizza il 2-2 dell'Olimpico contro l'Inter: "Contro una squadra così un punto può avere grande valore", ha concluso.

Dopo il 2-2 tra Roma e Inter, Wesley ha analizzato ai microfoni di Sportmediaset la prestazione dei giallorossi, sottolineando il grande primo tempo della squadra. "Credo che avremmo meritato la vittoria per il primo tempo che abbiamo fatto. All'inizio del secondo tempo forse abbiamo mollato un po', però siamo riusciti a restare in partita". Il brasiliano non si accontenta del pareggio, ma riconosce il valore dell'avversario: "Non si può dire che un punto sia sufficiente per noi, perché noi vorremmo sempre vincere, però contro una squadra così dobbiamo ritenere che un punto sia sufficiente".

"Non dobbiamo abbatterci"

Wesley invita la Roma a guardare il risultato con equilibrio. "Non dobbiamo abbatterci, non dobbiamo pensare che sia la fine del mondo. È un punto che alla fine potrebbe fare tanta differenza contro una squadra molto forte". Il difensore ha poi ribadito quanto fosse complicato affrontare l'Inter: "Sapevamo che avrebbero potuto creare qualsiasi tipo di pericolo in qualsiasi momento".

"Contro l'Inter serve concentrazione al 200%"

Secondo Wesley, uno degli aspetti decisivi è stato il calo di attenzione nella ripresa. "Credo che avremmo dovuto stare concentrati al 200 per cento, perché se stai concentrato al cento per cento contro un avversario così può succedere che loro riescano a realizzare una rimonta come quella che hanno fatto oggi". La lezione da portare nelle prossime partite è quindi chiara: "È successo, non c'è molto da fare. Dobbiamo solamente cercare di rimanere più concentrati nelle prossime partite".