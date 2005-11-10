Inter, Bisseck: "Non siamo mai morti. La Roma sta facendo molto bene, ma è presto"

Yann Bisseck analizza il 2-2 contro la Roma e il momento dell'Inter: "Sappiamo di poter ribaltare le partite, ma non siamo ancora sempre al nostro livello".

Intercettato da Sportmediaset dopo il 2-2 contro la Roma, Yann Bisseck ha parlato del momento dell'Inter e della capacità dei nerazzurri di reagire anche nelle situazioni più complicate. "Noi non siamo mai morti, ma sappiamo che possiamo sempre ribaltare una partita", ha spiegato il difensore tedesco. Bisseck ha però riconosciuto che la squadra deve ancora crescere sotto diversi aspetti: "La cosa più importante è migliorare. In queste prime partite non siamo sempre sul nostro livello, dobbiamo crescere e migliorare. A volte il calcio è un po' strano".

"Le difficoltà nei primi tempi? Buona domanda"

Interrogato sulle partenze spesso complicate dell'Inter, Bisseck ha risposto con sincerità. "Buona domanda, non ho risposte perché adesso sono stanco. Devo concentrarmi sulla Nazionale". Il difensore ha poi minimizzato il peso degli interventi di Cristian Chivu durante l'intervallo: "Chivu non deve dirci tanto all'intervallo, noi sappiamo cosa dobbiamo fare".

"Roma anti-Inter? È ancora presto"

Infine, Bisseck ha parlato anche della Roma e del possibile duello al vertice. "Sono solo cinque partite, il campionato è ancora molto lungo. Loro stanno facendo molto bene, ma anche noi". Poi la chiusura: "Restiamo concentrati su noi stessi e vedremo cosa succederà".