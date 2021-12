Zakaria è il primo obiettivo in mediana della Juventus. Ma piace sempre Koné

La pista più concreta per il mercato della Juventus a centrocampo in questo momento resta Denis Zakaria. Lo svizzero piace molto ai bianconeri, e non solo, ma è un nome caldo già per gennaio. Spiega Tuttosport che il nazionale elvetico del Borussia Monchengladbach, intriga anche perché va a scadenza nell'estate del 2022. E il 'gladbach, in caso di mancato addio, ha aperto alla cessione: la Juventus lo ha visto di recente e ha avuto modo di apprezzare, nella società tedesca, anche il mediano ex Tolosa, in passato vicino al Milan, Kouadio Koné.