Zanetti: "Normale Lautaro attiri le big. Carboni tornerà all'Inter dopo la Copa America"

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a TyC Sports, parlando della Copa America: "Le mie favorite? Prima dell'inizio ho messo l'Uruguay sopra il Brasile per combattere con l'Argentina per il titolo. Conosco bene Marcelo (Bielsa, ndr), sa cosa vuole per i suoi giocatori e so perfettamente come prepara le partite. Lo so, l'Uruguay sarà un grande protagonista. Sarebbe una finale molto bella perché penso che oggi Uruguay e Argentina siano le due migliori del Sudamerica".

Come ha visto il Brasile?

"Sono momenti, è capitata anche a noi la situazione che stanno vivendo adesso, ma il Brasile sarà sempre il Brasile".

Lautaro è partito forte, segnando due gol in due partite.

"Con Lauti abbiamo sempre parlato e ogni volta che tornava dalle trasferte della Nazionale mi diceva che era contento perché per lui è importante fare il goleador, il riferimento per questa squadra. L'importante è che abbia avuto le occasioni, gli attaccanti hanno dei momenti, ma quando segnano per loro è tutto molto più facile. Adesso la porta si è riaperta e lui deve essere molto contento, è un ragazzo a cui piace lavorare duro e che insiste costantemente, questo gli sta dando risultati, perché ora ha segnato gol importanti".

Ha rinnovato virtualmente con l'Inter, ma piace a molte big.

"Quando hai grandi giocatori in rosa è normale che le grandi squadre se ne accorgano. Lauti è con noi da sei anni ed è molto vicino a noi. Lo dimostra, è il capitano, il riferimento e tante volte ha detto che sta bene e vuole continuare a vincere scudetti con l'Inter".

Che cosa può dirci su Valentin Carboni?

"Dopo questa Copa America, tornerà all'Inter".

Suo fratello Franco invece è vicino al River Plate. Che giocatore è?

"È molto fisico, può giocare a sinistra senza problemi, sia in fase difensiva che offensiva. È un grande realizzatore".