Zhang stringe per un nuovo socio in affari, Conte per lo scudetto

vedi letture

Fuori BC Partners, ancora in corsa i fondi Bain Capital, Fortress, King Street e Oaktree per entrare in minoranza nell'Inter prendendo il posto LionRock. Nuovo socio, nuovi sponsor e soldi freschi (circa 250 milioni di euro) per ripianare i debiti e programmare il futuro del club pronto a tornare sul tetto d'Italia. Prossimo step: confermarsi in Serie A con un ciclo pluriennale e cominciare a puntare seriamente all'Europa con una squadra competitiva. Antonio Conte non s'è mai nascosto, almeno in tempi buoni. La possibilità di dare vita a una sequenza di successi sulla panchina interista lo alletta e parecchio. Certo, farlo con chiarezza per ciò che riguarda i progetti e la stabilità della proprietà sarebbe anche meglio. Per questo, solo una volta raggiunto il traguardo tricolore, verranno poste le domande e a questi quesiti calciatori e staff tecnico si aspetteranno delle risposte certe e lungimiranti. Lo scudetto non è che l'inizio, ma la vita del gruppo squadra non deve anche solo un attimo esser messa in discussione. Non una nuvola dovrà aleggiare su Appiano. Patti chiari, progetti lunghi e... vincenti. Dopo Hellas, Crotone e Sampdoria, si potrebbe già dare il via all'Inter che verrà: campione e protagonista del futuro.