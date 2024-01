Ufficiale Zurkowski torna a Empoli: prestito con diritto di riscatto dallo Spezia

Adesso è ufficiale: Szymon Zurkowski torna a essere un giocatore dell'Empoli. Attraverso il sito della Lega Serie A è stato reso noto il passaggio del centrocampista dallo Spezia al club toscano con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro ed esercitabile dagli azzurri a fine stagione.

Per il 26enne si tratta di un ritorno visto che ha già totalizzato 69 presenze con l'Empoli, segnando 9 gol e servendo 4 assist. Nel 2021-2022 con Andreazzoli in panchina è riuscito addirittura a siglare 6 reti e a fornire 3 assist ai compagni, dimostrando di adattarsi molto bene al gioco dell'attuale allenatore. Il giocatore dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto.

Zurkowski ha già preso parte a 17 partite con lo Spezia in questa stagione, non riuscendo però a ripetere l'ottima annata di Empoli. Anche nel 2022-2023 in Liguria non aveva trovato lo spazio che si aspettava: in un campionato intero, spareggio compreso, è sceso in campo 11 volte, trovando delle difficoltà anche a causa del rendimento della squadra, che è retrocessa in cadetteria. L'obiettivo è quello di trovare minutaggio e rilanciarsi per poi convincere Accardi, Corsi e gli altri dirigenti della società toscana a puntare su di lui in futuro.