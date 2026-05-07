Aria tesa in casa Spezia, striscione dei tifosi contro i giornalisti 'viscidi e meschini'

Nella notte scorsa sotto la cattedrale della Spezia è apparso uno striscione, poi rimosso dalle forze dell'ordine, degli ultras locali rivolto ai giornalisti che recava la scritta: "Giornalismo spezzino da sempre viscido e meschino". Segnale del clima tese che si respira nella piazza ligure a causa della posizione della squadra, che è a un passo dalla retrocessione, e di quanto avvenuto nelle scorse settimane con vibranti proteste da parte dei tifosi, sfociate nell'irruzione al Centro Sportivo Federghini dopo la sconfitta nel derby con la Carrarese dello scorso sei aprile, che hanno portato all'arresto di diverse persone. Quella notte infatti la protesta era sfociata anche in alcuni scontri con le forze dell'ordine che avevano portato al ferimento di una decina di poliziotti.

Il messaggio probabilmente era rivolto proprio al trattamento di quanto avvenuto quel giorno da parte dei giornalisti e ha subito fatto scattare la risposta dell'Ordine dei Giornalisti della Regione che hanno emesso una nota di ferma condanna rispetto allo striscione.

La nota dell'ODG Liguria

L’Associazione Ligure Giornalisti e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria condannano fermamente quanto accaduto a La Spezia ed esprimono piena e totale vicinanza ai colleghi dopo che uno striscione contro i giornalisti – i cui autori sono alcuni sedicenti tifosi dello Spezia Calcio – è stato appeso nel centro cittadino. Quanto accaduto rappresenta, in ordine di tempo, solo l’ultimo gravissimo atto in Liguria nei confronti di giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria e di sport. Ai colleghi spezzini va la massima solidarietà di Associazione e Ordine ben sapendo che i cronisti continueranno a svolgere il proprio lavoro, come hanno sempre fatto, senza farsi intimidire da attacchi e minacce di qualsiasi tipo.