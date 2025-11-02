Bari-Cesena, 1-0: le pagelle: decisivo Gytkaer, Shpendi con le polveri bagnate

Risultato finale: Bari-Cesena 1-0



BARI

Cerofolini 6.5 – Salva il risultato con un autentico colpo di reni su Shpendi poco prima della mezz’ora, per il resto conferisce sicurezza al reparto.

Pucino 6- Tiene con efficacia e attenzione la sua posizione sulle scorribande di Frabotta, Shpendi gli va via in una circostanza ma arriva in soccorso il suo compagno di reparto Meroni.

Meroni 7- Autoritario e provvidenziale su Shpendi nell’unica occasione costruita dal Cesena. Solido e reattivo a togliere le castagne dal fuoco sugli attacchi dei romagnoli.

Nikolaou 6.5- Dalla sua parte i galletti soffrono maggiormente, Ciervo e Blesa creano qualche grattacapo dialogando con efficacia. Il greco ha il merito di non abbattersi cercando di limitare le avanzate degli ospiti.

Dickmann 6.5- Viene annullato un gol per fallo ai suoi danni a pochi minuti dall’avvio. Partecipa in maniera costruttiva alla manovra cercando il dialogo con i compagni. Suo l’assist vincente per Gytkaer.

Maggiore 6- Scherma i centrocampisti avversari tenendo in maniera efficace la posizione. Prova a dare ordine alla manovra senza eccellere ma si mostra solido. Dal 57’ Braunoder 6 Discorso similare a quello fatto per il compagno di reparto, tuttavia con il suo ingresso la squadra è più intraprendente.

Darboe SV dal 17’ Verreth 6- Costretto a subentrare repentinamente in sostituzione del compagno, fatica ad entrare inizialmente in partita poi cresce con il passare dei minuti.

Dorval 6.5- Disputa probabilmente la sua miglior partita, in apertura soffre Ciervo ma poi gli prende le misure. Il suo dinamismo crea qualche problema al Cesena, nel finale provvidenziale a più riprese.

Castrovilli 5.5- Non si accende praticamente mai, viene inglobato in una gara piuttosto piatta. La sua qualità non emerge nei minuti in cui rimane in campo. Dal 77’ Partipilo SV

Antonucci 5.5- Partita piuttosto anonima la sua, da registrare solo un tiro sul palo di Klinsamann ribattuto, per il resto non riesce ad incidete. Dal 55’ Gytkear 7 Riesce a sbloccarsi segnando il gol decisivo che permette ai pugliesi di cogliere tre punti di platino.

Moncini 6 - Si sbatte con gli avversari ma non riesce mai ad avere palloni giocabili. Si merita la sufficienza per la volontà e la dedizione mostrata. Dal 77’ Cerri SV

Fabio Caserta- 6.5- Prepara una partita in chiave difensiva con umiltà limitando le fonti di gioco agli avversari. Nella ripresa le sue mosse si rivelano vincenti cambiando l'attacco.

CESENA

Klinsmann 6.5 – Non ha colpe sul gol di Gytkaer per il resto si fa trovare pronto respingendo il sinistro di Antenucci, mostrando personalità anche con i piedi.

Ciofi 5.5- Rovina una prestazione tutto sommato buona perdendosi completamente Gytkear in occasione del gol partita. Prova a riscattarsi partecipando all’assalto finale ma l’errore è da matita rossa

Zaro 6.5- Preciso e puntuale nelle chiusure sugli attaccanti pugliesi, cerca di dare il suo apporto in costruzione. Vince sistematicamente i duelli con Moncini ma la sua prestazione non basta ad evitare la sconfitta.

Mangraviti 6 La sua prestazione è priva di errori particolari, copre la zona di competenza in maniera ordinata e precisa, chiudendo sugli esterni pugliesi.

Ciervo 6.5- Fra i più intraprendenti dei romagnoli, da una sua sgroppata nasce l’occasaione migliore dellla gara per i romagnoli. Nel secondo tempo va a corrente alternata ma è sempre pericoloso Dal 82’ Celia SV

Berti 6- Meno appariscente del solito, ha alcune occasioni per chiudere le ripartenze ma pecca nella scelta del passaggio, ritardando di un tempo la giocata.Dal 82’ Olivieri SV

Castagnetti 6- Regia lucida senza infamia e senza lode la sua. Migliore l’apporto fornito nel primo tempo, più in difficoltà sul pressing avversario nella seconda parte della gara. Dal 64’ Bastoni 5.5- Nella mezzora in cui viene impiegato non si fa vedere molto facendo si schermare dai centrocampisti e difensori avversari.

Francesconi 6- Prova ad accompagnare la manovra bianconera creando qualche grattacapo al Bari, ma gli manca incisività e precisione nei sedici metri.

Frabotta 5.5- Non convince l’esterno romagnolo anche quando il Cesena affonda i colpi. Sbaglia molti cross e perde il duello spesso con Dickmann. Dal 58’ Adamo 6- Fra i più propositivi della squadra di Mignani, da sue iniziative nasce qualche pericolo per i galletti.

Blesa 6- Parte bene muovendosi su tutto il fronte, poi con il passare del tempo gli avversari gli prendono le misure.

Shpendi 5.5- Ha decisamente le polveri bagnate il bomber, nel primo tempo ha due occasioni nelle quali non mostra freddezza. Con il passare della gara i palloni giocabili per lui diminuiscono. Dal 64’ Diao 5.5

Michele Mignani 6- I romagnoli fanno la partita ma si scontrano nel muro biancorosso, non riuscendo a cambiare ritmo. La sconfitta è probabilmente immeritata, frutto di una disattenzione di un singolo