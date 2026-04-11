Bari, Longo: "Retto bene nel primo tempo. Non dobbiamo perdere fiducia"

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Bari Moreno Longo, riportate da Antennasud.com, al termine della sfida contro il Monza, terminata 2-0 per i brianzoli.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Nel primo tempo abbiamo retto bene con grande attenzione e abbiamo avuto anche quella che probabilmente è stata la palla più importante della partita: su quel salvataggio spesso e volentieri la palla finisce dentro. Non dovevamo subire l’1-0 così presto. Dovevamo portarla più a lungo in equilibrio per giocarci qualche chance diversa. Una squadra forte come il Monza, quando deve gestire la partita, lo sa fare molto bene: palleggiano tanto e ti fanno correre. Col senno di poi si può dire che si poteva intervenire prima, ma è stata una scelta precisa: non potevamo aprirci troppo presto perché avremmo dato campo al Monza. Stavamo preparando i cambi proprio quando è arrivato il secondo gol. Dobbiamo guardare avanti e restare attaccati al gruppo che lotta fino alla fine. Non dobbiamo perdere fiducia: nelle partite con squadre di livello simile abbiamo dimostrato di poterci giocare le nostre carte. Dobbiamo guardare avanti e restare attaccati al gruppo che lotta fino alla fine. Non dobbiamo perdere fiducia: nelle partite con squadre di livello simile abbiamo dimostrato di poterci giocare le nostre carte"