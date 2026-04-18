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Bari-Venezia inizia con 9' di ritardo. Problemi di comunicazione con il VAR
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Problemi tecnici hanno ritardato il fischio d'inizio di Bari-Venezia, match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie B. Come riferito prima del calcio d'inizio, si sono registrate difficoltà di comunicazione tra l'arbitro e la sala VAR, oltre a problemi nella ricezione delle immagini video. La gara al momento non è ancora cominciata in attesa che i tecnici risolvano i malfunzionamenti.
Il match è appena iniziato!
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