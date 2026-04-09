Brugman: "Chiunque giochi, lo fa per la causa comune: è questo il Pescara. E ora 5 finali"

"Abbiamo saputo soffrire, questo fa parte del percorso, e sono fiero dei ragazzi. Stiamo continuando su un certo percorso, e da ora in poi per noi sono tutte finali, non dobbiamo più guardare in faccia nessuno: siamo un gruppo compatto, chiunque giochi lo fa per la causa comune dimostrando che può stare nel gruppo, questo è il Pescara": così, uno dei principali protagonisti del Pescara, il centrocampista uruguaiano Gaston Brugman, che ha parlato nella settimana che si concluderà con la sfida alla Sampdoria.

Una gara i cui punti in palio valgono doppio, considerando quella che è la classifica delle due formazioni, separate solo da cinque punti. Che il Pescara ha tutto l'interesse di diminuire, per arrivare a centrare addirittura la salvezza diretta.