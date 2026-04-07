Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"

Gaston Brugman, centrocampista del Pescara, commenta ai microfoni di Rete8 il successo ottenuto contro la Reggiana nell'importante scontro diretto per la salvezza.

“Sono diventato un tuttocampista? Lo ero anche prima... E anche prima avevo la garra, adesso si vede di più perché giochiamo per la salvezza mentre prima giocavamo per la A e non serviva tanto.. E' una vittoria che ci siamo meritati, è questa la nostra strada e sono contento. Il gruppo ha sofferto tanto in passato, adesso in campo ce la godiamo e questa è la strada giusta. Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica e ha tanta voglia”, le sue parole riportate da pescarasport24.it