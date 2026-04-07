Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"
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Gaston Brugman, centrocampista del Pescara, commenta ai microfoni di Rete8 il successo ottenuto contro la Reggiana nell'importante scontro diretto per la salvezza.
“Sono diventato un tuttocampista? Lo ero anche prima... E anche prima avevo la garra, adesso si vede di più perché giochiamo per la salvezza mentre prima giocavamo per la A e non serviva tanto.. E' una vittoria che ci siamo meritati, è questa la nostra strada e sono contento. Il gruppo ha sofferto tanto in passato, adesso in campo ce la godiamo e questa è la strada giusta. Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica e ha tanta voglia”, le sue parole riportate da pescarasport24.it
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