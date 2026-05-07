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Cesena, Cole: "Il Padova non sarà arrendevole. Dobbiamo essere pronti alla battaglia"

Cesena, Cole: "Il Padova non sarà arrendevole. Dobbiamo essere pronti alla battaglia"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:23Serie B
Tommaso Maschio

“Affrontiamo un Padova senza obiettivi? In tutta la mia carriera penso che non abbia mai visto una squadra arrendersi prima ancora di scendere in campo, quindi mi aspetto che il Padova non si arrenda. Mi aspetto che giochino per qualcosa. Ripeto, non ho mai visto una squadra che non giochi per qualcosa. Questa parte non la capisco. Quindi ci aspettiamo una partita difficile, ci aspettiamo un Padova che non vuole perdere la partita, e dobbiamo assicurarci di essere mentalmente pronti per una battaglia e una guerra”. Il tecnico del Cesena Ashley Cole parla così dell’ultima gara della stagione regolare di Serie B avvertendo i suoi di non sottovalutare la formazione veneta nonostante questa non abbia più nulla da chiedere al campionato a differenza dei romagnoli che devono difendere l’ottavo posto che vale i play off.

Il tecnico inglese poi parla della situazione nello spogliatoio: “Dopo la sfida con la Carrarese ero deluso da alcuni aspetti, ma questi giocatori mi hanno dato il massimo in termini di intensità e impegno. Ovviamente, ci sono anche le aspettative che ripongo in loro e le richieste che faccio loro ogni singolo giorno. Credo sia normale che i leader cerchino di guidare, spronare e spingere i giocatori a raggiungere un livello superiore. - prosegue Colo come riporta il sito del club - I calciatori sono sotto pressione, viviamo con la pressione ogni singolo giorno. Ci svegliamo ogni mattina per vincere. Questa deve essere la mentalità di cui parlo. Ma come ho detto, in allenamento mi hanno dato il massimo ogni singolo giorno, ora dobbiamo solo tradurre tutto questo nelle partite”.

L’allenatore chiede poi ai suoi giocatori di credere di più in loro stessi: “I miei comportamenti e le mie emozioni dopo la partita non cambieranno. Sono appassionato del mio lavoro, ho piena fiducia in questi giocatori che possono fare di più di quanto abbiamo fatto nelle partite precedenti. Devono credere di più in sé stessi, perché io e tutto lo staff crediamo tantissimo in loro. Penso che sicuramente anch'io debba capire il modo di fare italiano, ma questo non significa che sarò d'accordo con tutto ciò che viene fatto all'italiana. - continua ancora Cole - Dobbiamo assumerci la responsabilità di ciò che facciamo. Proprio come gli allenatori e i dirigenti vengono criticati, e lo capiamo perché fa parte del lavoro, lo stesso vale per i giocatori. Voglio cambiare il volto di questo club e, come ho detto, possiamo farcela: ne sono convinto ed è la strada che vogliamo percorrere. I giocatori sono d’accordo con me, capiscono le richieste e le mie aspettative e ora dobbiamo solo trasferirle nelle partite. Ma per quanto mi riguarda, sono appassionato, amo questo lavoro, amo allenare, amo aiutare i giocatori ed amo sostenerli. Voglio portare questo club più lontano di quanto sia mai stato e fare lo stesso di quanto abbiamo fatto ultimamente non funziona".

Infine un pensiero su possibili cambiamenti tattici per tornare al successo: “No, il tipo di formazione rimarrà lo stesso, ma le posizioni dei giocatori dovranno modificarsi in base agli spazi che il Padova ci lascerà e dovremo essere efficaci nei nostri movimenti ed efficienti dal punto di vista tattico. Dobbiamo essere bravi a noi a trovare questi spazi, ma, ripeto, continuiamo, proseguiamo su questa strada per la quale abbiamo bisogno che i giocatori si facciano trovare pronti e lottino. Come ho detto prima, non devono farlo solo per lo stemma, ma devono farlo per sé stessi, per i compagni di squadra, per lo staff e per i tifosi. E sarà una partita in cui a volte la tattica andrà a farsi friggere. Si tratterà semplicemente di chi avrà più voglia di vincere.”

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