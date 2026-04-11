Cesena, Cole: "Primo tempo molto positivo, ma non puoi vincere se non concretizzi"

Ashley Cole, tecnico del Cesena, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita persa per 2-0 al "Menti" contro la Juve Stabia.

"Il primo tempo è stato molto positivo - ha detto l'allenatore bianconero -, ma non puoi vincere le gare se non riesci a concretizzare e ti manca il killer instinct. Sono soddisfatto e molto felice per la prestazione offerta nei primi 45 minuti: abbiamo interpretato bene tatticamente la prima frazione, ma poi nella ripresa non abbiamo iniziato bene. Però non direi che ci siamo smarriti".

"Bisogna mantenere la stessa grinta e determinazione tra i due tempi - ha proseguito Cole - anche in fase difensiva. Al termine della partita ho parlato con la squadra, i giocatori hanno riconosciuto quello che ha funzionato e anche il rivedibile approccio del secondo tempo. Ora dobbiamo concentrarci sulle ultime partite, saranno quattro gare dal valore importantissimo e in cui dovremo spingere al massimo per cercare di ottenere i migliori risultati possibili. L'intensità è la chiave del nostro gioco, dobbiamo continuare a lavorare. Se i ragazzi vogliono sognare, devono migliorare nella lettura dei vari momenti delle partite per evitare di commettere errori che possano compromettere i risultati. Il primo gol subito ha pesato: ho detto alla squadra di non aver paura di reagire e di combattere".