Che finale per il Papu al Padova? Breda: "Vuole dare una mano, ma serve la gamba giusta"

In questa stagione Alejandro Gomez, per tutti il Papu, è stato più croce che delizia con la maglia del Padova. Arrivato in estate con ancora qualche mese di squalifica da scontare e una condizione fisica da ritrovare infatti l’argentino è sceso in campo per la prima volta a fine novembre contro il Venezia nel derby. Solo fra dicembre e gennaio però è stato con continuità a disposizione dell’allora tecnico Matteo Andreoletti che lo ha schierato per sei volte da titolare affidandogli anche la fascia di capitano vista la sua grande esperienza e una personalità spiccata.

Poi un nuovo infortunio, alla caviglia, lo ha tenuto fermo per un mese e mezzo togliendolo dalla disponibilità di una squadra fino al rientro, per una mezzora, contro il Palermo nel turno prima della pausa. Pausa che servirà senza dubbio all’argentino per ritrovare la condizione giusta per affrontare il finale di stagione sotto la guida di un nuovo allenatore: Roberto Breda.

L’esperto tecnico nella giornata di ieri, durante la conferenza stampa di presentazione, ha ovviamente parlato anche del Papu sottolineando come il giocatore non si discuta, ma abbia bisogno della migliore forma per poter incidere in questo finale con una salvezza da conquistare: “Come tutti, Papu si è messo a disposizione subito. È campione del mondo, ricordiamolo. In un giocatore ci sono 3 cose: qualità, gamba e personalità. Viene da un periodo molto duro, ma vuole dare una mano; devo capire quanto possa dare alla squadra in termini di gamba, io lo guardo con la massima attenzione. - si legge sul sito del Padova - Da quando sono arrivato, ho nella mia testa il fatto di essere aperto a tutti. La gamba è fondamentale, non che debba correre come un ventenne, ma per giocare e divertirsi deve stare bene”.