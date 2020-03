Cittadella, Marchetti: "Classifica congelata? Sarebbe un campionato falsato"

vedi letture

All’indomani del blocco delle manifestazioni sportive imposto dal Governo il calcio dalle colonne de Il Mattino di Padova arrivano alcune dichiarazioni del direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti: “Da quanto mi risulta, i club sono compatti: sospendiamo il campionato perché la salute viene prima del calcio e dei soldi che girano, e non possiamo permetterci di essere superficiali nell’affrontare la questione. Ritengo che chi ha deciso che si dovesse continuare lo abbia fatto sperando che fosse la soluzione migliore. In un primo momento mi pare fosse opinione diffusa che l’emergenza si andasse ridimensionando. Non è stato così, e oggi ha più senso fermarsi. Classifica congelata? Fosse così, il nostro campionato non sarebbe falsato, ma falsatissimo. Meglio sospendere e riprendere più avanti, una volta che la situazione sarà migliorata”