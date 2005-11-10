Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. In due lo inseguono

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 15:49Serie B
12.10.2026 15:49Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Con la 6ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027 in archivio, prende il via la classifica assistman della Serie B: il torneo cadetto offre spunti interessanti non solo per la lotta alla promozione e alla salvezza, ma anche nelle graduatorie individuali, a partire da quella dei marcatori fino ad arrivare a quella dei giocatori più decisivi in fase di assist.

Di seguito le prime posizioni della classifica assistman di Serie B (dati Lega B):

Cinque assist: Dennis Johnsen (Palermo)
Quattro assist: Alessio Castellini (Mantova), Matteo Tramoni (Pisa)
Tre assist: Andrea Favilli (Avellino)
Due assist: Aljosa Vasic (Sudtirol), Andrea Le Borgne (Hellas Verona), Bernat Guiu (Virtus Entella), Brando Moruzzi (Avellino), Daniel Tonoli (Modena), Dimitri Bisoli (Cesena), Domagoj Bradaric (Hellas Verona), Fabio Rispoli (Sudtirol), Gaston Brugman (Modena), Giuseppe Ambrosino (Modena), Joel Pohjanpalo (Palermo), Lorenzo Caferri (Vicenza), Martin Palumbo (Avellino), Matteo Cocchi (Padova), Mattia Maita (Benevento), Raffaele Russo (Avellino), Rares Ilie (Mantova), Salvatore Molina (Sudtirol), Tobias Lauritsen (Sampdoria)

Articoli correlati

Immagine news 1
Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
Immagine news 2
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 6ª giornata: esordio col botto per Pagliuca
Immagine news 3
Oltre il turismo e gli stereotipi: la sfida di Lampedusa e della squadra più a sud d'Europa

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
16:45 Serie B
Cremonese, l'effetto Pecchia ancora non c'è: dopo la vittoria all'esordio solo pareggi
Immagine news 2
16:18 Serie B
Scontri prima di Avellino-Sampdoria, il Questore Picone: "Individuati alcuni responsabili"
Immagine news 3
16:04 Serie BTMW
TMWCassata sulla retrocessione dello Spezia: "Una delle delusioni più grandi della mia carriera”
Immagine news 4
15:49 Serie B
Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. In due lo inseguono
Immagine news 5
14:48 Serie BEsclusiva TMW
Esclusiva TMWSudtirol, El Kaouakibi: "Possanzini ha portato idee forti. Infortunio? Lavoro per inizio 2027"
Immagine news 6
14:17 Serie BEsclusiva TMW
Esclusiva TMWPadova, Fusi: "Fischi? Come un incoraggiamento. La nuova proprietà porta ambizione"
Immagine news 7
14:04 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, la classifica degli allenatori dopo la 6ª giornata: esordio col botto per Pagliuca
Immagine news 8
14:02 Serie B
Hellas Verona, tegola Bradaric in difesa: infortunio alla caviglia sinistra per il terzino
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Kolo Muani salva la Juve dal ko. Il nervosismo di Spalletti: che lite con Pisacane. E Conte va al Manchester. Milan, negato un rigore netto, ma Il gioco non funziona. Napoli, ecco il vero Allegri. Al Como è mancato Kean. Fiorentina choc
Primo piano
Immagine top news n.0 Da oggi Bondo torna ad allenarsi con il Milan. Restando però fuori da tutte le liste
Immagine top news n.1 Napoli, De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri. Finalmente si è rimesso a 3 dietro..."
Immagine top news n.2 Juventus, Kolo Muani meglio con Woltemade: tutti d’accordo tranne… Spalletti
Immagine top news n.3 Noa Lang vs Antonio Conte, altre scintille. L'olandese attacca il tecnico, senza mai nominarlo
Immagine top news n.4 L'acquisto da record del Milan è già un problema? Ramos e il peso dei 74 milioni
Immagine top news n.5 Yerry Mina, ancora tu. Tutti i precedenti dal capezzolo di Osimhen all'esasperazione di Morata
Immagine top news n.6 Stop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaio
Immagine top news n.7 Un nervoso Spalletti trova Kolo Muani ma frena a Cagliari: Maldini costringe la Juve all'1-1
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Orlando: "È da sei partite che non si capisce molto del Milan"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bonini: "La Juventus è una squadra che manca di equilibrio. C'è confusione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Garbo sull'Inter: "In Champions i nerazzurri devono arrivare almeno ai quarti"
Serie A
Immagine box news Serie A Inter, Marotta ai soci: "Capitale in attivo dopo molto tempo. Milano nerazzurra più che mai"
Immagine box news Serie A Raul Albiol scommette su Rafa Marin: "Aveva bisogno di fiducia, sarà importante per il Napoli"
Immagine box news Serie A Inter, i soci approvano il bilancio. Marotta: "Double in campo, consolidamento fuori"
Immagine box news Serie A Villarreal, Inigo Perez: "Napoli forte e Allegri è un grande, ma abbiamo fiducia"
Immagine box news Serie A Napoli, rinnovo McTominay ancora da definire: distanze ridotte, ma l'accordo non c'è
Immagine box news Serie A Villarreal, Moleiro: "Sappiamo cosa ci aspetta col Napoli e siamo molto fiduciosi"
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese, l'effetto Pecchia ancora non c'è: dopo la vittoria all'esordio solo pareggi
Immagine box news Serie B Scontri prima di Avellino-Sampdoria, il Questore Picone: "Individuati alcuni responsabili"
Immagine box news Serie B Cassata sulla retrocessione dello Spezia: "Una delle delusioni più grandi della mia carriera”
Immagine box news Serie B Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. In due lo inseguono
Immagine box news Serie B Sudtirol, El Kaouakibi: "Possanzini ha portato idee forti. Infortunio? Lavoro per inizio 2027"
Immagine box news Serie B Padova, Fusi: "Fischi? Come un incoraggiamento. La nuova proprietà porta ambizione"
Serie C
Immagine box news Serie C Cosenza, nuova tegola per Guarascio: respinto il ricorso contro il Comune per la Tari
Immagine box news Serie C Dolomiti Bellunesi, Clemenza: "Salvezza obiettivo minimo. Bonatti aiuta i giovani"
Immagine box news Serie C Arzignano, Lakti: "Playoff? Prima salviamoci, ma ci crediamo. Juve NG affrontata nel modo giusto"
Immagine box news Serie C Cittadella, Maniero: "Rivogliamo la B. Brescia prima rivale, occhio a Trento ed Arzignano"
Immagine box news Serie C Controsenso Bari: imbattuto in casa, ma in un San Nicola deserto. E se fosse un vantaggio?
Immagine box news Serie C Roselli: "Cosenza, situazione insostenibile. Il FVS attuale non basta"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Girelli: "Franchi evoca bei ricordi. Mondiale culmine della mia carriera"
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Soncin: "Dobbiamo divertirci in campo. Domani passo decisivo"
Immagine box news Calcio femminile Italdonne, martedì in palio la finale playoff dei Mondiali: le azzurre accompagnate dalla voce di Bravi
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 ottobre 2023, tragedia a Cordoba, trovato fulminato Alvaro Prieto Lopez
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
05:28 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio