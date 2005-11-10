Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. In due lo inseguono
Luca Bargellini
Con la 6ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027 in archivio, prende il via la classifica assistman della Serie B: il torneo cadetto offre spunti interessanti non solo per la lotta alla promozione e alla salvezza, ma anche nelle graduatorie individuali, a partire da quella dei marcatori fino ad arrivare a quella dei giocatori più decisivi in fase di assist.
Di seguito le prime posizioni della classifica assistman di Serie B (dati Lega B):
Cinque assist: Dennis Johnsen (Palermo)
Quattro assist: Alessio Castellini (Mantova), Matteo Tramoni (Pisa)
Tre assist: Andrea Favilli (Avellino)
Due assist: Aljosa Vasic (Sudtirol), Andrea Le Borgne (Hellas Verona), Bernat Guiu (Virtus Entella), Brando Moruzzi (Avellino), Daniel Tonoli (Modena), Dimitri Bisoli (Cesena), Domagoj Bradaric (Hellas Verona), Fabio Rispoli (Sudtirol), Gaston Brugman (Modena), Giuseppe Ambrosino (Modena), Joel Pohjanpalo (Palermo), Lorenzo Caferri (Vicenza), Martin Palumbo (Avellino), Matteo Cocchi (Padova), Mattia Maita (Benevento), Raffaele Russo (Avellino), Rares Ilie (Mantova), Salvatore Molina (Sudtirol), Tobias Lauritsen (Sampdoria)