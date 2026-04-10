Da Frosinone-Palermo a Reggiana-Carrarese tutte le formazioni del turno di Serie B
Parte questa sera la 34ª giornata di Serie B con il big match fra il Frosinone secondo e il Palermo quarto, e che si chiuderà la domenica con la sfida fra Reggiana e Carrarese. Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 34ª GIORNATA
Venerdì 10 aprile
Ore 20:30 - Frosinone-Palermo
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. A disposizione: Lolic, Pisseri, Calvani, J. Gelli, F. Gelli, J. Oyono, Zilli, Fini, Fiori, Vergani, Kone, Barcella. Allenatore Massimiliano Alvini
Palermo (3-4-2-1): Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Peda, Veroli, Magnani. Allenatore Filippo Inzaghi
Sabato 11 aprile
Ore 15:00 - Juve Stabia-Cesena
Ore 15:00 - Pescara-Sampdoria
Ore 15:00 - SudTirol-Modena
Ore 15:00 - Virtus Entella-Venezia
Ore 17:15 - Avellino-Catanzaro
Ore 19:30 - Monza-Bari
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese