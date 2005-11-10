Ufficiale Colonia, niente riscatto per Lund. Il terzino statunitense farà ritorno al Palermo

Nonostante una stagione da titolare (26 presenze dall'inizio su 33 complessive) il futuro del terzino Kristoffer Lund non sarà con la maglia del Colonia. Il club tedesco con una nota sui propri canali ufficiali ha infatti comunicato di non aver riscattato lo statunitense: "L'FC Colonia e Kristoffer Lund si separano. Il terzino sinistro ventiquattrenne era stato ceduto in prestito dal Palermo, squadra di Serie B, nella scorsa stagione. Le due società avevano concordato un'opzione di acquisto, ma l'FC Colonia ha deciso di non esercitarla".

“Fin dal primo giorno, Kristoffer ha anteposto la squadra a se stesso e, con il suo carattere e le sue prestazioni, ha giocato un ruolo importante nel raggiungimento dei nostri obiettivi la scorsa stagione. - sono le parole di saluto dell'amministratore delegato del club Thomas Kessler ai canali ufficiali - È stato un elemento fondamentale per il nostro gruppo, dentro e fuori dal campo, e si è guadagnato il rispetto di tutta la squadra. Vogliamo ringraziarlo per questo. Abbiamo deciso di non esercitare l'opzione di acquisto e auguriamo a Kristoffer tutto il meglio per il futuro".

"Voglio ringraziare il Colonia per tutto. - ha invece detto il classe 2002 - È stato fantastico far parte di questo club e sono orgoglioso di averlo potuto aiutare a giocare un altro anno in Bundesliga".

Ora toccherà dunque al Palermo decidere del futuro del calciatore che ha un contratto fino al 2028 con il club rosanero.