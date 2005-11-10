Empoli, Ceesay dopo il pari con l'Ascoli: "Sono felice del gol, dobbiamo continuare così"

Joseph Ceesay si gode la rete realizzata contro l'Ascoli e il punto conquistato dall'Empoli. L'esterno azzurro, intervenuto ai microfoni di Radio Lady ed Empoli Channel dopo l'1-1, ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando le difficoltà della gara e la soddisfazione per il risultato.

"Sono veramente felice del gol segnato. È stata una partita difficile, non era facile portare a casa dei punti da questo stadio. Sono contento della squadra, dei miei compagni e di quello che abbiamo fatto", ha dichiarato Ceesay.

Verso la sfida con il Vicenza

L'Empoli tornerà in campo venerdì contro il Vicenza. Per Ceesay, la strada da seguire è quella della compattezza e del lavoro di squadra, mettendo in pratica le indicazioni dell'allenatore.

"Dobbiamo continuare così, e farlo tutti insieme. Seguiamo il mister e cerchiamo di portare in campo quello che ci dice", ha concluso l'esterno azzurro.