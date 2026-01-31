Empoli, Dionisi: "Ci è mancata qualità, il Modena ha valori diversi dai nostri"

Al termine del match tra Empoli e Modena, Alessio Dionisi, allenatore dei toscani, ha commentato in conferenza stampa la partita.

Il commento sul match - “Le due squadre oggi avevano obiettivi diversi e valori diversi. Fulignati ha cercato di spingere e stimolare i compagni però in campo ci è mancata qualità. Contro una squadra fisica come il Modena non era facile. Degli Innocenti aveva i crampi, Obaretin era cotto, così come Ghion. Giocare in 10 non è sempre sintomo di sconfitta, lo abbiamo dimostrato anche noi. C’è stato un po’ di nervosismo tra i ragazzi alla fine, perché chi era in campo era cotto e chi è entrato voleva spaccare. Siamo rimasti in campo per 90 minuti, come ho chiesto ai ragazzi in settimana. Dobbiamo cercare di migliorare passo dopo passo, senza accontentarci. Io sono soddisfatto della prestazione, abbiamo sbagliato i primi e gli ultimi 15 minuti. Ora ci aspetta una partita difficile contro una corazzata come il Palermo, per noi deve essere uno stimolo”.

Le occasioni da gol – “L’occasione da gol più importante l’abbiamo avuto noi con Nasti, poi la percussione di Ghion. Purtroppo non abbiamo grandi tiratori, come si è visto nell’occasione nata dal tiro di Elia, poi Nasti non è riuscito a trovare il gol. La scelta di Ignacchiti è dovuta al fatto che i due esterni erano due attaccanti. Elia e Ceesay hanno fatto una buona partita in tutte e due le fasi. Shpendi non stava benissimo, ho preferito inserirlo a gara in corso. Ignacchiti ha fatto bene, la sostituzione è dovuta al fatto che aveva bisogno d qualcuno che attaccasse lo spazio. In tutti i casi dobbiamo migliorare in fase realizzativa”.

Crescita – “Per me eravamo cresciuti, poi a Carrara abbiamo fatto qualche passo indietro. Oggi abbiamo avuto una buona reazione dopo i primi 15 minuti in cui non riuscivamo a tenere palla. Siamo stati dentro le difficoltà e siamo cresciuti. La prossima sarà ancora più difficile. Dovremo essere in grado di valorizzare i nostri momenti”.

Ceesay - “Ha interpretato bene la gara, ma non lo abbiamo servito. Non siamo riusciti a sfruttare le sue caratteristiche. Si è applicato bene in fase difensiva e infatti abbiamo sofferto poco”.