Empoli, Ceesay: "Palermo in forma? Lo siamo anche noi, siamo cresciuti molto"

Joseph Ceesay, esterno dell'Empoli, si è raccontato in una lunga intervista a La Nazione.

"L’avvio di stagione non era stato dei migliori ed essendo il calcio uno sport in cui l’aspetto mentale conta molto, quando come squadra non hai fiducia poi lo si vede in campo. Penso che dopo la gara con la Virtus Entella abbiamo avuto veramente un’ottima settimana di allenamenti, siamo rimasti uniti come gruppo, e la vittoria con il Catanzaro ci ha dato tanta fiducia. Lo abbiamo dimostrato fino alla partita con il Bari".

Oltre ad aver migliorato il rendimento difensivo, Dionisi vi ha dato più serenità e fiducia?

"Fondamentalmente abbiamo lavorato duro in settimana. Ovvio, quando arriva un nuovo allenatore ci sono delle cose diverse che devi imparare e questo richiede del tempo. Penso che siamo cresciuti molto e che dobbiamo continuare così".

Per l’attacco è un momento d’oro e dalla panchina continuate a segnare con regolarità: è questa la vostra forza?

"Penso che abbiamo una buonissima squadra e chi non parte dall’inizio cerca di dare il suo contributo a gara in corso dando sempre il massimo. Questo è ciò che serve per essere una squadra importante, sia che tu giochi oppure che tu sia in panchina, aiutando e spingendo chi è in campo in quel momento. Abbiamo i calciatori e le persone per farlo".

Adesso arriva il Palermo, può essere la partita che dirà di che pasta è fatto davvero questo Empoli?

"Sarà una bella sfida, il Palermo è una bella squadra ed è in forma come del resto lo siamo anche noi. Mi aspetto una partita dura, sarà interessante vedere cosa potremo fare".

Come si sta trovando ad Empoli?

"Mi piace molto, la gente qui è affettuosa e gentile. Una città in cui si vive bene e che ti permette di concentrarti sul calcio con la giusta serenità".