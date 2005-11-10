Hellas Verona, cinque assenti per la sfida con il Catanzaro: lesione alla caviglia per Bradaric
Daniel Uccellieri
In vista della sfida di domani contro il Catanzaro, l'Hellas Verona, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha fatto il punto sugli infortunati, con diversi giocatori che non saranno a disposizione di mister Baroni per il delicato impegno con la formazione calabrese.
Hellas Verona, cinque assenti per la sfida con il Catanzaro: la nota del club
Domagoj Bradaric: trauma distorsivo con lesione capsulo-legamentosa della caviglia sinistra accusato durante l’ultima partita di Serie BKT giocata domenica 11 ottobre contro il Modena.
Giacomo Toniolo: lombalgia.
Leorat Bega: problemi personali familiari.
Suat Serdar: risentimento muscolare al quadricipite destro accusato in allenamento durante il suo percorso di recupero e reinserimento a pieno regime in squadra dopo l’operazione al crociato anteriore del ginocchio sinistro.
Tomas Suslov: risentimento muscolare all’adduttore destro accusato durante l’ultima partita giocata con la Nazionale slovacca il 6 ottobre scorso.