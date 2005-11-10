Hellas Verona, infortunio-lampo per Cerbone. Baroni: "Problema al legamento"

Episodio tanto sfortunato quanto pesante per il Verona nel finale della sfida contro il Catanzaro. Al 78' Marco Baroni ha mandato in campo Salvatore Cerbone al posto di Le Borgne, ma appena due minuti più tardi l'attaccante ex Casarano ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio in seguito a un contrasto con Pecorino. Cerbone ha provato generosamente a rientrare sul terreno di gioco, ma il dolore e l'evidente difficoltà nel camminare gli hanno impedito di proseguire. Le immagini dell'episodio non sono apparse confortanti e adesso sarà necessario attendere gli accertamenti per stabilire l'entità del problema.

Verona costretto a chiudere la partita in dieci

La beffa per Baroni è stata doppia. Il Verona aveva infatti già esaurito le possibilità di effettuare sostituzioni e l'uscita di Cerbone ha obbligato la formazione gialloblù a disputare gli ultimi minuti in inferiorità numerica. Un contrattempo che ha complicato ulteriormente il finale di gara e che adesso lascia soprattutto apprensione per le condizioni dell'attaccante.

Baroni: "Penso abbia avuto un problemino al legamento"

Nel post-partita Baroni ha commentato così l'episodio in conferenza stampa: "Siamo poi anche sfortunati: anche stasera, con l'infortunio di Cerbone, ci siamo ritrovati in dieci negli ultimi minuti. Cerbone è un ragazzo che sta crescendo e che deve imparare a gestire le energie e l'emotività. Ora vediamo l'infortunio, anche se penso che abbia avuto un problemino al legamento". Gli esami chiariranno nelle prossime ore la natura dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.