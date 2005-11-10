Hellas Verona, distorsione al ginocchio con interessamento del collaterale per Cerbone
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Luca Bargellini
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Oggi alle 14:34Serie B
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17.10.2026 14:34Serie B
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Uscito dopo appena 120" dal suo ingresso in campo nel corso di Hellas Verona-Catanzaro, anticipo della settima giornata del campionato di Serie B, Salvatore Cerbone adesso rischia un lungo stop. Ecco il report medico appena diffuso dal club scaligero:
"Hellas Verona FC comunica che gli esami effettuati dal calciatore Salvatore Cerbone, uscito al 78' della partita disputata venerdì 16 ottobre contro il Catanzaro, hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".
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