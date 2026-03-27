Hristov (non) impegnato in Indonesia con la Bulgaria. Lo Spezia dovrà valutarlo con attenzione

Nella serata di ieri la Bulgaria ha battuto per 10-2 le Isole Salomone a Giacarta nell’ambito delle FIFA Series 2026, ovvero le amichevoli organizzate dal massimo organismo internazionale del calcio fra squadre appartenenti a confederazioni diverse. Un successo a cui farà seguito la ‘finale’ in programma il 31 marzo contro l’Indonesia padrona di casa che ha battuto 2-0 Saint Kitts and Nevis.

Nella prima partita però il difensore e capitano dello Spezia Petko Hristov non è sceso in campo, ma nonostante questo il suo impiego contro la Carrarese nel derby di Pasquetta è in forte dubbio visto il viaggio che dovrà affrontare per rientrare in Italia che è fissato per inizio aprile. Hristov inoltre dovrà sobbarcarsi un viaggio di oltre 20 ore, senza considerare il jet lag, e sarà dunque a disposizione di Luca D’Angelo a cui è fortemente legato (“Sei stato un esempio” fu il saluto del bulgaro al momento dell’esonero). Il giocatore dunque sarà valutato con attenzione dallo staff tecnico e medico del club ligure per capire se sarà in grado o meno di scendere in campo in quello Stadio Dei Marmi che ha un terreno sintetico.

Lo Spezia, e mister D’Angelo, infatti vogliono evitare di dover rinunciare al proprio capitano in un finale di stagione che si preannuncia incandescente. Solo se darà le giuste garanzie dunque Hristov sarà della partita, altrimenti sosterrà i compagni dalla panchina in attesa di riprendere il suo ruolo al centro della difesa dalla gara successiva.