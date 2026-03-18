Spezia, Hristov dopo il rigore assegnato all'Empoli: "Io gli arbitri non li capisco più"

È un pareggio molto amaro quello che lo Spezia ha incassato ieri sera dall'Empoli in pieno recupero su calcio di rigore realizzato da Saporiti. Una decisione, quella di assegnare la massima punizione da parte dell'arbitro, che non ha convinto nessuno in casa degli Aquilotti. Iniziando dal capitano Petko Hristov:

“Se al VAR vedi un fermo immagine ormai è normale che diano rigore - si legge su CittadellaSpezia -. Non capisco gli arbitri quando fischiano: con l’Entella ci mettono le mani in faccia e non c’è rigore, oggi un tocco in area saltando è rigore. Una partita così importante deve avere decisioni di campo, ma è la mia opinione. La squadra ha lottato, ha avuto tutte le possibilità di vincere ma oggi torniamo a casa con un punto.

È difficile parlare, siamo tornati in spogliatoio e non sapevamo che dirci. La squadra ha valore e si vede, ora dobbiamo lottare in queste ultime sette finali. Aspettiamo il calore del Picco in partite che ci possano portare alla salvezza”.